Bernissart: chassés du camping du Préau à quelques jours de l’ouverture de la saison, les résidents réclament des explications

Le camping du préau à Bernissart est obligé de fermer. Les campeurs ont appris la semaine dernière qu’ils ne pourraient plus avoir accès au site car des travaux doivent être réalisés notamment pour remettre en ordre le système d’électricité. Or, le service incendie est passé en janvier. Comment se fait-il qu’aucun changement n’ait été fait entre-temps ? Et pourquoi les campeurs sont-ils mis au courant seulement maintenant ? Isabelle Planque est la présidente de l’association qui gère le camping. Selon elle, cette fermeture soudaine est due à un rapport rendu il y a deux semaines par Ipalle, l’intercommunale de gestion de l’environnement : "Sur base de cette visite, il a été constaté qu’il était impossible de répondre aux remarques vraiment nécessaires que pour avoir l’autorisation du service incendie. Nous avons acté qu’on ne savait pas ouvrir au 1er avril ; qu’on ne prenait pas de décision sur la durée parce qu’on est tributaires de l’administration communale, mais notre volonté est quand même d’ouvrir en 2022".

Pourquoi Ipalle débarque-t-elle seulement deux semaines avant l’ouverture de la saison ? La présidente de l’association qui gère le camping n’a pas la réponse à cette question. C’est la commune qui est propriétaire et le bourgmestre n’a pas répondu à notre demande d’interview. De nombreux campeurs ont déjà payé leur cotisation pour l’année. Un geste commercial pourrait être fait… C’est en discussion.