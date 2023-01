Bernie Taupin, parolier d’Elton John, sort ses Mémoires

Bernie Taupin, qui a signé les paroles de la plupart des hits d’Elton John, annonce ses Mémoires, Scattershot : Life, Music, Elton & Me.

Publiées par Hachette Books, elles nous emmèneront à la découverte de cette collaboration entre les deux hommes, qui date depuis 1969 et le premier album Empty Sky. C’est Bernie Taupin qui a écrit par exemple les paroles de " Rocket Man ", " Tiny Dancer ", " Candle in the Wind " et " Goodbye Yellow Brick Road ", entre autres…

Scattershot arrivera le 12 septembre. Un communiqué de la maison d’édition décrit les Mémoires comme "un tourbillon passionnant de plusieurs décennies raconté dans un récit non linéaire mais bien ancré dans la réalité". Dans sa propre déclaration, Taupin promet des anecdotes sur John Lennon, Bob Marley et Frank Sinatra, et affirme que la rédaction du livre a été "une tâche longue et ardue".

“Avec un peu de chance, chacun pourra y trouver quelque chose qui lui parle ", a ajouté Taupin. "C’est contemplatif, auto-évalué et de préférence hors des sentiers battus, pour ne pas encore régurgiter ce qui a déjà été écrit". Avant Scattershot, la relation entre Taupin et John a été documentée à la fois dans le documentaire Two Rooms de 1991, et dans le biopic de John de 2019, Rocketman.