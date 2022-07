Bernard Yerlès et Audrey Fleurot enquêtent dans la série "Affaires étrangères"

Retrouvez Bernard Yerlès, Sonia Rolland et Audrey Fleurot dans quatre épisodes de la série Affaires étrangères tous les mercredis soir dès le 27 juillet à 20h40 sur La Trois.

David Mercier (Bernard Yerlès) est un policier chargé d'aller arrêter partout dans le monde des fugitifs qui ont commis un crime ou un délit sur le sol français. Dirigé par le patron du Bureau Central de Recherche des Personnes en Fuites, la commissaire divisionnaire Camille Joubert (Audrey Fleurot), il est aidé dans ses enquêtes par une jeune femme, petit génie de l'informatique, que tout le monde appelle Mozart (Samantha Markowic).

Dans le premier épisode, la mission de David est de retrouver en République dominicaine, François Kerman, suspecté du meurtre de la comptable ayant découvert son détournement d'argent. Sur place, Mercier sera assisté par le capitaine Duval, homme bedonnant et chaleureux, chargé de liaison avec la police locale. Au milieu d'un décor paradisiaque, Mercier rencontrera Clara, jeune femme séduisante travaillant pour un hôpital local, et qui s'avérera être un élément clé dans son investigation. Notre flic pas comme les autres va devoir éviter les pièges pour mener son enquête qui s'avérera plus complexe que prévue, et garder son humour légendaire...