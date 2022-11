Bernard Werber explore les organisations humaines dans son nouveau roman "La diagonale des rêves"

Dans son nouveau roman La diagonale des reines, Bernard Werber nous plonge au cœur d’un immense échiquier. Il était l’invité du 8/9 sur Vivacité et du Mug sur La Première pour en parler.

Une partie d’échecs dans laquelle nous serions tous de vulgaires pions à la merci de deux adversaires redoutables. C’est l’idée du nouveau roman de Bernard Werber, La diagonale des rêves. Un roman multicouche, philosophique, politique, historique, avec des éléments de science-fiction et d’espionnage.

Deux femmes génies des échecs, Monica et Nicole, ont deux visions radicalement opposées du monde : l’une croit au pouvoir du collectif tandis que l’autre est convaincue de la force de l’individualisme.

"Je crois qu’on a tous ces tendances, explique Bernard Werber, un moment où on se dit si on me laisse faire seul je vais y arriver, et un moment où le groupe nous porte et nous fait réussir. En tout cas je suis un peu Monica et un peu Nicole."

Ce que le livre nous amène à comprendre, c’est qu’en réalité tout est un énorme calcul, tout est pensé, tout est stratégique : "Disons que les chefs qui nous dirigent ont une pensée souvent qui est de type échiquéenne. Et si on utilise cette grille de lecture, on s’aperçoit que c’est des pièces qui bougent […]. C’est des combats stratégiques. On nous le présente juste avec le facteur émotionnel donc ça nous aveugle, on n’a pas le recul, et là j’ai essayé de remettre le recul".