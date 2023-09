Dès son plus jeune âge, Tapie s’est amouraché du sport sous toutes ses formes. Course automobile, cyclisme, foot,… Tout y passait. Après avoir mis sur les rails l’équipe cycliste La Vie Claire en 1984, deux ans plus tard, il reprenait l’Olympique de Marseille, à l’époque au bord du gouffre. Et c’est un rachat plus que symbolique puisque pour acquérir ce club, Tapie n’aura déboursé qu’un seul franc français. Très vite, l’OM rachète de futures stars du ballon rond, comme Barthez, Cantona, Deschamps, pour ne citer qu’eux.