Bernard Minier nous empêche de dormir dans son nouveau thriller "Un œil dans la nuit"

Bernard Minier était l’invité du 8/9 pour son nouveau roman Un œil dans la nuit. Un thriller dans lequel on retrouve son enquêteur préféré Martin Servaz, qui met les pieds dans une affaire plus que morbide.

Après avoir été mis en vacances dans le précédent roman de Bernard Minier, Martin Servaz fait son retour pour résoudre une énigme assez horrifique.

Morbus Delacroix, réalisateur culte de films d’horreur qui ont fait scandale, s’arrête de tourner pour vivre reclus dans les montagnes. Des crimes ont lieu, qui seraient liés au tournage de son dernier film, qui n’a jamais été diffusé.

Depuis son repère, Morbus Delacroix refuse toutes les visites, sauf une, celle d’une fan : "une étudiante en cinéma, Judith Tallandier, qui fait une thèse sur lui et qui miraculeusement, après un échange de mails, va être reçue par lui", raconte Bernard Minier. Malgré les mises en garde, elle part à sa rencontre.

J’ai envie de m’amuser quand j’écris et je pense que plus je m’amuse, plus les lecteurs s’amusent derrière.