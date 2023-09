Bernard Looney évincé de chez BP pour avoir menti sur des "relations personnelles" avec des collègues

Le géant britannique du pétrole et du gaz BP a annoncé mardi la démission "avec effet immédiat" de son directeur général Bernard Looney, accusé d’avoir caché des "relations personnelles" avec plusieurs collègues au sein du groupe.

"BP annonce que Bernard Looney a informé le groupe qu’il démissionne de son poste de directeur général avec effet immédiat" après avoir reconnu "n’avoir pas été totalement transparent", a indiqué le groupe dans un communiqué. L’actuel directeur financier Murray Auchincloss assurera l’intérim.

Dans son communiqué le géant des hydrocarbures indique avoir eu connaissance en mai 2022 "d’allégations relatives au comportement de M. Looney concernant des relations personnelles avec des collègues au sein du groupe".

Une enquête interne a été lancée, durant laquelle le directeur général, qui a pris la tête du groupe en 2020, a reconnu "un petit nombre de relations anciennes avec des collègues avant de devenir directeur général". "Aucune violation du code de conduite du groupe n’a été constatée", précise BP.

"Mais de nouvelles allégations d’une nature similaire" ont émergé "récemment" et "aujourd’hui (mardi), M. Looney a informé le groupe qu’il reconnaissait n’avoir pas été totalement transparent dans ses précédentes déclarations". "Le groupe a des valeurs fortes et le conseil d’administration attend de chacun en son sein qu’il se comporte conformément à ces valeurs. Il est attendu de tous les dirigeants en particulier qu’ils agissent comme des exemples et qu’ils fassent preuve d’un bon jugement de manière à gagner la confiance des autres", insiste encore BP. Bernard Looney était entré chez BP comme ingénieur en 1991 et y a fait toute sa carrière, occupant divers postes opérationnels et de direction dans plusieurs pays.