Bernard Lhonnay remplace Christophe Lacroix comme bourgmestre à Wanze

L'homme dit être soigné depuis le 26 juillet par les équipes du CHU et rassure quant à son état: "Ce cancer est localisé et va se guérir. J'ai continué à travailler jusqu'à présent mais aujourd'hui, il est temps, avant d'aborder la dernière ligne droite de ma dernière séance de chimiothérapie et des dernières séances de radiothérapie qui vont durer jusqu'au 13 septembre, de prendre un peu de repos", explique-t-il encore.

En son absence, la commune de Wanze sera gérée par le premier échevin Bernard Lhonnay, "un mandataire expérimenté et qui assurera les fonctions de bourgmestre", rassure Christophe Lacroix.

La nouvelle avait déjà été annoncée ce mardi aux membres du collège communal. L'intéressé est habitué à remplacer Christophe Lacroix, qui part régulièrement en mission à l'étranger, en tant que député fédéral, des absences généralement de courte durée.