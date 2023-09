Bernard Herrmann, monstre sacré de la musique de film mais pas que…

Bernard Herrmann, compositeur natif de Brooklyn, né de parents juifs russe, a toujours rêvé de devenir chef d’orchestre. Il a d’ailleurs espéré durant toute sa vie d’être reconnu comme tel. Mais ce sont ses partitions pour le septième art qui l’ont fait rentrer dans la légende. Des partitions magnifiques, très reconnaissables, très personnelles, présentant un art sans pareil au service de la dramaturgie des films.

Et parmi les films qui ont été mis en musique par Herrmann, on trouve Fahrenheit 451 de François Truffaut, inspiré du roman de Ray Bradbury, écrivain américain qui était depuis longtemps un admirateur de la musique de Bernard Herrmann. C’est d’ailleurs lui qui a suggéré à Truffaut de l’engager pour composer la musique du film. Une réunion fut d’ailleurs organisée et Herrmann a demandé à Truffaut : "Pourquoi voulez-vous que j’écrive Fahrenheit, vous êtes un grand ami de Boulez, Stockhausen et Messiaen et c’est un film qui se déroule dans le futur. Ce sont tous des compositeurs d’avant-garde. Pourquoi ne devriez-vous pas demander à l’un d’entre eux ?" Truffaut répondit : "Oh non, ils me donneront la musique du XXe siècle, alors que vous, vous me donnerez la musique du XXIe siècle".