Bernard De Vos juge "inacceptable" qu’un jeune flamand souffrant de troubles psychiques soit mis en détention

Alors qu’un jeune flamand de 16 ans souffrant de trouble du déficit de l’attention (TDAH), d’autisme et de comportement oppositionnel avec provocation (IMPA) a séjourné en centre de détention faute de place en centre communautaire adéquat, le délégué général aux droits de l’enfant de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Bernard De Vos, a estimé mercredi que "les troubles de la santé mentale des jeunes n’étaient pas assez pris en compte en ce moment". "C’est inacceptable", dénonce M. De Vos.

"Quand un jeune souffre de troubles psychiques, on se retrouve face à une situation très complexe. Au cours de cette année, j’ai dû organiser des médiations avec le juge de la jeunesse et d’autres institutions, pour des enfants dont personne ne voulait à cause de leur état mental à part", dénonce-t-il.

Il se demande s’il faudrait trouver un statut pour ces jeunes qui souffrent de ces troubles qui ne se situent dans "aucune case". "Je suis scandalisé par le fait qu’aucune place d’urgence n’était disponible pour cet adolescent", indique-t-il.

"Il est urgent de trouver des places pour les jeunes qui ne souffrent pas d’un handicap mental et qui ne bénéficient pas de l’aide à la jeunesse à cause de faits de délinquance", selon M. De Vos.

"Ces jeunes tombent littéralement dans 'des trous' et sont pris en charge de façon inadéquate dans des institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) qui ne sont pas prévues pour eux", a affirmé M. De Vos.

En FWB, la question est sur la table depuis longtemps, selon lui. "La solution sur laquelle on planche avec la FWB, ainsi qu’avec la Région bruxelloise, ce sont des conventions individuelles particulières. C’est-à-dire des conventions spécifiques pour chaque enfant qui permettraient pour chaque institution d’accéder à une meilleure prise en charge pour cet enfant", explique M. De Vos.

"En matière de santé mentale pour les adolescents, on se trouve dans une crise que personne n’a encore l’air de prendre au sérieux pour l’instant", explique-t-il. Certains hôpitaux psychiatriques pour jeunes adultes sont submergés et ne désemplissent pas depuis des mois, selon lui. "Dans un hôpital du Brabant wallon, 20 personnes sont prises en charge en ce moment, mais 80 jeunes sont en attente depuis des mois", selon M. De Vos.

"Sans compter la charge qui pèse sur le personnel des soins de santé qui se trouve également débordé", regrette-t-il.

N’ayant pas d’informations sur l’incident, M. De Vos n’a pas souhaité s’exprimer sur la situation du jeune flamand de 16 ans, mais s’entretiendra avec son homologue Bruno Vanobbergen sur la question.