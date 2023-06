Bernard Clerfayt : « Je serai candidat en 2024 »

Un an avant le scrutin de 2024, Bernard Clerfayt, ministre DéFI de l’emploi à Bruxelles était l’invité de la matinale de Viva Bruxelles. Et il le confirme il compte bien jouer un rôle dans la prochaine campagne de son parti : " Je serai candidat en 2024, ça c’est certain, affirme le ministre DéFI. Je compte bien poursuivre ma carrière politique. Je n’ai pas encore décidé avec mon parti sur quelle liste ce sera, région ou commune, nous verrons bien, mais je serai candidat ! "

En tant que bourgmestre en titre mais empêché de Schaerbeek, Bernard Clerfayt a son avis sur des dossiers régionaux qui concernent directement la commune, notamment sur la friche Josaphat. " Le projet a bien évolué depuis sa conception, estime Bernard Clerfayt, une plus grande partie d’espace vert a été protégée, donc on est assez satisfait de ce compromis obtenu entre la nécessité de construire des logements abordables et le besoin d’espaces verts et de respiration en ville. "