Bernard Clerfayt demande la démission de Nicole De Moor : "Des milliers d’ordres de quitter le territoire ne sont pas exécutés"

Interrogé sur La Première au sujet de l’attentat mené par Abdessalem Lassoued Bernard Clerfayt (DéFI), bourgmestre empêché de Schaerbeek et ministre bruxellois des Pouvoirs locaux demande la démission de la secrétaire d’Etat à l’Asile Nicole De Moor (CD&V) "parce qu’elle prouve une fois de plus son incompétence et qu’elle n’a pas mis en place des procédures qui permettent de résoudre les problèmes. Il y a des milliers et des milliers d’ordres de quitter le territoire qui ne sont pas exécutés et en plus la procédure ne prévoit pas de chercher l’adresse de toutes ces personnes. Ce monsieur a fait une demande d’asile qui a été refusée en 2020. Il est ensuite radié des listes par l’Office des Etrangers. A partir de là, personne au Fédéral ne se préoccupe de savoir où il est. De plus, au niveau judiciaire, il y a des informations selon lesquelles il serait potentiellement dangereux et on ne fait pas le lien entre les deux. Il faut en tout cas certainement exécuter les ordres de quitter le territoire pour les personnes potentiellement dangereuses, radicalisées ou délinquantes".

"Ce monsieur se présente à l’Office des Etrangers (OE) en 2019, on lui donne une adresse où il peut être contacté, cela peut être celle d’un avocat ou d’une association. Cette adresse est à Schaerbeek mais la commune n’est pas au courant : ce nom est sur une liste d’attente, parmi des milliers d’autres. Personne ne demande à la commune de faire une vérification de son domicile. Quand, près d’un an plus tard, l’Office des Etrangers reçoit le refus d’être reconnu comme demandeur d’asile prononcé par le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA), l’Office des Etrangers le radie de la liste. Il ne se passe rien d’autre, la commune n’est jamais au courant. On envoie à l’intéressé un ordre de quitter le territoire par courrier, mais personne ne se préoccupe de suivre la réalité de ce monsieur. Il n’y a pas un suivi formel et concret par l’Office des Etrangers des personnes inscrites ou radiées des listes. Ce n’est pas transmis à la commune. Voilà pourquoi des milliers de gens traînent autour des gares, dans la rue ou ailleurs".

"Mardi le Premier ministre a répété ce que je viens de dire : il a dit qu’il fallait être plus strict pour l’exécution des ordres de quitter le territoire". S’il y a des pays vers lesquels il n’est pas possible d’exécuter des retours forcés, "alors il faut trouver un statut temporaire pour inscrire ces gens et savoir où ils sont et, s’ils commettent un délit, pouvoir les chercher. Actuellement ils sont dans la nature".