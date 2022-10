Bernard Campan évoque le parcours professionnel de ses enfants

Si on connait très bien le comédien et humoriste Bernard Campan, on connait un peu moins l'homme et sa vie de famille.

En couple avec sa femme Anne depuis le début des années 90, ils ont deux enfants : Nina et Loan.

Dans une interview accordée à la radio RFM, il parle du parcours de sa fille et de son fils : "Nina a écrit plusieurs chansons avec son oncle qui fait la musique, elle a terminé les cours Florent, elle a beaucoup de talent, c'est quelqu'un de formidable."

La fille de Bernard Campan baigne dans le milieu artistique au contraire de Loan qui a suivi une voie très différente :

"J'ai un garçon qui lui a choisi complètement autre chose. Il est développeur pour les game-programmers, en français, pour les jeux vidéo."

L'acteur que l'on a pu voir dans le film "Le cœur des hommes" exprime un regret concernant son amour envers ses enfants :

"Je ne leur ai pas dit souvent, pas assez, je l'ai dit, je leur ai écrit, mais parfois je me dis que je pourrais un petit peu leur glisser un je t'aime un peu plus..."

La déclaration est passée, nul doute que ses enfants l'entendront. Bernard Campan sera bientôt de retour avec Les Inconnus et il est actuellement à l'affiche d'une pièce de théâtre "Les Humains" qui se joue à Paris au théâtre de la Renaissance.