Qui mieux que Catherine Deneuve pouvait prêter ses traits mais aussi son aura et son ironie caustique à Bernadette Chirac ? Première dame de France de 1995 à 2007, cette dernière aura su dépasser son image très vieille France pour gagner en influence et en popularité , se mettant notamment l’opinion publique dans la poche grâce à la fameuse opération Pièces jaunes, destinée à améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants.

C’est ce revirement de tendance que met en scène avec une bonne dose d’humour et d’émotion le film de Léa Domenach, qui fait le portrait d’une femme chic et rebelle bien décidée à imposer sa griffe contre vents et marées.