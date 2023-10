"Bernadette" de Léa Domenach : un hommage à une femme de l’ombre, et à toute une génération

A travers "Bernadette", la réalisatrice Léa Domenach rend hommage à toute une génération de femmes, qui avaient fait des études, mais qui étaient coincées dans une vie de famille. Elle rend justice à une femme blessée, que les Guignols de l’Info ont longtemps ridiculisée.

Elles étaient présentées comme aigries et acariâtres

En fait elles avaient toutes les raisons d’être ainsi, leur vie n’était vraiment pas marante. Bernadette Chirac voit sa fille Claude faire une carrière aux côtés de son père, et c’est la carrière à laquelle elle aurait pu aspirer. Elle avait fait Sciences Po, elle avait un point de vue sur la politique, elle aurait pu jouer un rôle, c’est d’ailleurs ce qu’elle a fait en Corrèze, où elle était très populaire.

Le costume est l’un des personnages du film

Le costume joue un rôle dans le film. On a énormément travaillé avec Catherine Leterrier, la costumière, qui a dessiné tous les costumes de Catherine Deneuve, à l’ancienne. Elle les a faits sur mesure, pour que dans la première partie où elle est humiliée, où elle est un peu ringarde, il y ait quelque chose dans sa garde-robe, de généreux en couleurs et en étoffe, très Reine d’Angleterre finalement. Et puis dans la deuxième partie du film, où elle est relookée, on a repris des pièces de la première, qu’on a customisées, avec l’idée qu’elle se relooke mais qu’elle reste elle-même.

Rencontre avec Léa Domenach…

"Bernadette" première réalisation de Léa Domenach, avec Catherine Deneuve, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz, Sara Giraudeau, Laurent Stocker, François Vincentelli…

Avec beaucoup d’humour, Léa Domenach rend hommage à une femme blessée, dans un monde misogyne.