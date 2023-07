"Bernadette" : Catherine Deneuve incarnera l’ex première dame de France dans une comédie inattendue

La bande-annonce d’un biopic inattendu sur Bernadette Chirac a été dévoilée ce lundi 3 juillet. Réalisée par Léa Domenach, la comédie sera portée à l’écran par Catherine Deneuve qui incarnera l’ex première dame. Inspiré librement de faits réels, le film sortira dans le courant du mois d’octobre prochain.

Dans cette bande-annonce, on peut voir Bernadette Chirac tenter de redorer son image aux côtés d’un assistant incarné par Denis Podalydès. Sur son grand tableau, il expose les résultats d’un sondage d’opinion du personnel de Mme Chirac. Jugée "ringarde", "austère", "froide" et "acariâtre", elle décide de se lancer dans une campagne de communication pour que les Français découvrent son vrai visage. Un film qui ne manquera pas de nous replonger dans l’ambiance des années 90 et nous permettra d’imaginer le palais présidentiel sous les Chirac.

Coproduit par France 3, "Bernadette" est le premier long-métrage de Léa Domenach. A l’affiche on retrouve notamment Sara Giraudeau, Laurent Stoker, Michel Vuillermoz dans le rôle de Jacques Chirac ou encore François Vincentelli dans le rôle de Karl Lagerfeld en conseiller mode de Bernadette.

Dans un premier temps appelée "La tortue" en référence au surnom que lui donnait Jacques Chirac, cette comédie fictive est un rappel des liens autrefois entretenu entre la famille Domenach et celle de l’ex président. A l’époque, le père de la réalisatrice, Nicolas Domenach, avait en effet écrit une biographie en trois tomes dédiée à Jacques Chirac. Pourtant, la sortie de ce long métrage ne semble pas ravir la fille de l’ex première dame puisque Claude Chirac confiait son mécontentement lors d’une interview avec Paris Match : "Ils ne savent peut-être pas que Bernadette est toujours en vie".

Après son rôle dans "Habib, la grande aventure" de Benoît Mariage, Catherine Deneuve signe son retour sur le grand écran. Elle s’en était éloignée en 2019 suite à un accident vasculaire sur le tournage du film "De son vivant".

"Bernadette", une comédie de Léa Domenach prévue pour le 4 octobre 2023.