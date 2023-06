Berlusconi : La Trois revient sur l'affaire des "Bunga Bunga"

Suite au décès de Berlusconi ce lundi matin, La Trois modifie sa programmation et vous propose de redécouvrir le documentaire "Berlusconi : le piège des Bunga Bunga". Un documentaire de Gadh Charbit et Anne Veron qui suivra le documentaire "Si tu tues, appelle-moi".

C’est un scandale politico-sexuel retentissant. Selon la justice, les "Bunga Bunga" étaient ces fameuses soirées que Silvio Berlusconi organisait dans sa résidence d’Arcore, des orgies tarifées dans lesquelles se trouvaient mêlées de jeunes filles mineures d’âge.

Dans ce "procès des procès", Berlusconi doit répondre de corruption, subornation de témoin et faux témoignage. Plus d’une trentaine de personnes sont aussi renvoyées devant le tribunal. Selon la justice, Belusconi aurait dépensé plus de 10 millions d’euros pour acheter le silence des témoins des Bunga Bunga.

Ce documentaire est l’occasion de revenir sur les 20 années de guerre ouverte que Berlusconi a entretenu avec la magistrature. Il a connu plus de 20 procès en 20 ans de carrière, un fait unique pour un chef d’état. Un affrontement féroce dans lequel tous les coups ont été permis. Berlusconi a mobilisé son immense empire de communication pour discréditer ses ennemis "les juges rouges". Il a passé toute sa carrière politique à tenter d’esquiver les morsures judiciaires en faisant voter des lois destinées à le protéger. Les magistrats ont été ses seuls véritables opposants, les plus déterminés, les plus redoutables. Et ce sont eux qui ont grandement contribué à le marginaliser politiquement.

