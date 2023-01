Berloz : le président du CPAS reçoit d’une main ce qu’il donne de l’autre

L’argent que récolte le comité "quelle école pour demain" est-il bien versé à l’école communale de Berloz ? Ou ce comité sert-il de paravent à une campagne électorale permanente en faveur du président du CPAS Alain Happaerts (les Engagés) ? Le conseiller d’opposition Roland Vanseveren (Ecolo) exige de voir les comptes. Au conseil communal de novembre (extrait à 57 : 19), le président du CPAS a répété avec force qu’il n’en est pas question.

- On vous a déjà répondu !

- Non !

- Si !

- Non !

Si l’opposition estime qu’il s’agit d’une affaire publique qu’il faut contrôler, c’est que le comité des fêtes de l’école a, à plusieurs reprises, reçu de l’argent de la commune. Il s’agissait de financer les voyages scolaires : 1800 euros en 2017 et 1900 euros décidés le 18 décembre 2019, notamment. Pourtant, le président du CPAS refuse de contrôler / d’être contrôlé "parce que je suis une association de fait" rétorque-t-il au conseil communal de novembre.

On organise des fêtes à tire-larigot à Berloz. Où passent les bénéfices prétendument destinés à l’école ?

"On organise des fêtes à tire-larigot à Berloz. Où passent les bénéfices prétendument destinés à l’école ?" le taraude l’opposant Ecolo, pas convaincu que l’école reçoive vraiment la recette. "Je n’ai aucun élément qui me permette d’affirmer que l’argent récolté est bien dédicacé aux causes pour lesquelles ces activités sont organisées."

L’opposition n’a jamais pu se faire montrer les comptes du comité. Elle estime pourtant qu’à partir du moment où ces activités sont organisées avec le soutien de la commune, il faut "contrôler que les bénéfices sont bien dirigés vers là où ils sont annoncés. Aucun acte, aucune pièce concernant l’administration ne peut être soustrait à l’examen des membres du conseil communal, c’est ce que dit le code de la démocratie locale."