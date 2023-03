Berloz : le ministre Collignon indulgent

Le ministre Christophe Collignon a écrit au collège de la commune de Berloz. Il répondait à une interpellation déposée il y a un an par trois membres de l’opposition communale : Roland Vanseveren, Paul Jeanne et Christophe Ben Moussa, "à propos de l’octroi de subventions communales dans l’irrespect de certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation". Cette lettre n’est pas une victoire pour l’opposition berlozienne. Elle n’est pas tout à fait une défaite non plus.

Les trois conseillers de l’opposition reprochaient à la bourgmestre Moureau et au président du CPAS Happaerts d’avoir organisé un système de subventions à des associations dont ils étaient eux-mêmes les membres et de refuser de montrer leurs comptes. Le courrier envoyé au collège berlozien se montre indulgent, ce qui fait dire à Alain Happaerts qu’il est "satisfait de sept pages et demie sur huit" de la lettre du ministre Collignon.

Le droit de ne pas contrôler les comptes

La commune ne réclamait pas les comptes des associations qu’elle subventionne. Le courrier du ministre explique que la commune peut contrôler, mais qu’elle n’y est pas obligée. "Le bénéficiaire ne doit pas fournir spontanément des documents budgétaires et comptables lorsqu’il demande une subvention. Il faut au contraire que le dispensateur les lui réclame, ce que vous n’avez pas fait et vous en aviez parfaitement le droit".

"Aucun élément ne semble indiquer que l’argent versé aux comités ait pu profiter directement à madame Moureau et monsieur Happaerts" poursuit le courrier du ministre. Ils n’ont pas d’intérêt direct, il n’y a donc pas de conflit d’intérêts. En tant que conseillers communaux, ils pouvaient être présents "à une délibération leur accordant une subvention", puisque ces subventions accordées aux comités "servent à garantir un intérêt collectif" [aider l’école communale ndlr].

Attention aux subventions en nature

Le courrier du ministre met en garde la commune de Berloz : permettre à une association d’occuper des locaux communaux, y compris la cour d’une école, c’est une subvention en nature. Comme le conseil communal "n’a adopté aucun acte de délégation, ni aucun règlement fixant les modalités d’octroi", le collège n’est "pas compétent pour mettre à disposition une salle communale". Le ministre "souligne positivement" le fait que la commune compte se mettre en ordre, mais l’invite à le faire "dans les plus brefs délais".

Quant aux photos envoyées par les membres de l’opposition dans le but de démontrer que des ouvriers communaux travaillent à installer tentes, tables et chaises pour les associations qui louent les locaux communaux, "elles ne prouvent pas grand-chose" conclut le ministre Collignon.

Déontologie, étonnement, montrer les comptes

La tutelle s’étonne en première page de propos [tenus en conseil communal par le président du CPAS Happaerts] selon lesquels "le CDLD est sujet à interprétation". Alain Happaerts réplique à cette phrase que "personne ne peut me donner la définition du terme 'chargé d’affaires' utilisé dans le CDLD. Le CDLD est donc sujet à interprétation".

Reste la question centrale : voter des subventions que l’on reçoit soi-même comme "chargé d’affaires" d’une association avant de les rétrocéder à une école, est-ce acceptable ? "Il peut être interpellant" souligne la tutelle, "d’un point de vue déontologique que des membres de l’exécutif communal aient potentiellement reçu de l’argent de la commune. La question centrale de ce dossier sera de déterminer si l’argent octroyé a bien été utilisé pour accomplir les missions des comités et s’il n’y a pas eu de détournements". Ceci revient pour le "chargé d’affaires" Alain Happaerts à montrer (mais à la justice) les comptes de son association, ce qu’il nous assure avoir fait. C’est ce que lui demandaient depuis le début de l’affaire les conseillers de l’opposition Vanseveren, Jeanne et Ben Moussa.

La fin ou pas la fin de l’affaire ?

Ce courrier de la tutelle satisfait le président du CPAS Alain Happaerts pour qui tous les soupçons énoncés contre lui sont le fait d’un "manipulateur". Au contraire, Pour le groupe d’opposants, il ne met pas fin à l’affaire. "Je n’ai toujours pas vu ses comptes" nous confie Roland Vanseveren. "Moi, ce qui m’intéresse, c’est de m’assurer que l’argent qu’il récolte est bien utilisé pour ce qu’il annonce. Sans contrôle, je n’ai aucune garantie". Une copie de cette lettre a été transmise "pour information" au Parquet du Procureur du roi de Liège.