Berlinale 2023 : un documentaire sur l'Ukraine réalisé par Sean Penn en avant-première à la Berlinale

Agé de 62 ans, Sean Penn a par le passé suscité des controverses en raison de ses engagements politiques ou dans des sujets d'actualité, notamment après son interview du parrain de la drogue mexicain, Joaquin "El Chapo" Guzman, alors qu'il était en fuite.

Premier événement cinématographique majeur de l'année en Europe, la Berlinale mettra en avant plusieurs documentaires et longs métrages de réalisateurs ukrainiens, ainsi que des œuvres de cinéastes iraniens dissidents, en signe de "solidarité", a déclaré l'Italien Carlo Chatrian, co-directeur du festival. Elle offrira également un espace d'exposition gratuit aux représentants de l'industrie cinématographique ukrainienne lors du vaste marché du film européen du festival, et mettra en avant les possibilités de coproduction avec les réalisateurs ukrainiens en difficulté.

Une comédie romantique américaine sera proposée en ouverture du festival. She Came to Me est portée par l'un des acteurs principaux de Games of Thrones, Peter Dinklage, l'Américaine Marisa Tomei, vue notamment dans plusieurs films de l'univers Marvel, ainsi que le Français Tahar Rahim et l'Américaine Anne Hathaway. Le jury de la prochaine Berlinale sera présidé par l'actrice, scénariste et réalisatrice américaine Kristen Stewart, et l'événement devrait également accueillir Steven Spielberg comme invité d'honneur.