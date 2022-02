Berlinale 2022 : La course à l’Ours d’Or lancée avec un film de François Ozon

Ces festivités ne feront pas oublier la situation sanitaire très précaire en Allemagne.

Masques, tests quotidiens et jauges ont été mis en place et les organisateurs ont dû se résoudre à raboter la compétition, qui se tient sur six jours contre une dizaine habituellement.

Au total, le nombre de films projetés à Berlin est en recul de 20 à 25%.

Mais il était grand temps pour la Berlinale de revenir à une édition "physique", au risque de se marginaliser.

Car si les festivaliers américains continuent de ronger leur frein, avec une seconde édition "virtuelle" de Sundance qui vient de se clôturer, en Europe les rendez-vous majeurs de Venise et Cannes se sont tenus en salles en 2021 et préparent déjà leurs prochaines éditions sur le Lido et la Croisette.