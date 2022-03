Berlin ne permettra pas la mise en péril de la paix en Bosnie

Mais l’entité serbe a lancé en décembre un processus de retrait de trois institutions cruciales – l’armée, la justice et le fisc -, provoquant des craintes d’une décomposition du pays, voire même d’un nouveau conflit. "Nous devons assurer la paix ici en Bosnie et nous devons nous battre contre ceux qui mettent en péril la paix. Nous ne permettrons pas que la paix soit mise en danger", a déclaré la ministre allemande lors d’une conférence de presse, à l’issue d’une rencontre avec son homologue bosnienne Bisera Turkovic.

"En tant que principal donateur bilatéral de la Bosnie-Herzégovine […] nous ne soutiendrons que ceux qui s’engagent à renforcer le pays. Pas ceux qui travaillent à la désintégration et à l’affaiblissement de l’Etat", a-t-elle ajouté. "J’apporte un message très clair : l’Allemagne sera plus présente ici, dans votre pays et dans les Balkans occidentaux", a-t-elle dit.