Berlin : à la découverte du Hansa Tonstudio (Bowie, U2, Iggy Pop…)

Il y a beaucoup de choses à voir et à faire dans la capitale allemande qui est un véritable feu d’artifice culturel. Et notamment, on peut aller voir et visiter le Hansa Tonstudio, qui peut vraiment être considéré comme un site historique, un des plus célèbres studios d’enregistrement de Berlin.

Direction le 38 Kothener Strasse, dans le quartier Kreuzberg de Berlin. Les studios ont été fondés en 1965 par les frères Peter et Thomas Meisel, originellement situés dans le quartier de Halensee avant de déménager en 1976. La salle, construite en 1910, servait pour les concerts. Dans les années 60, le bâtiment était utilisé par le label Ariola comme studio, avant que les frères Meisel n’amènent le matériel et le transforme en studio de pointe. La façade, avec ses colonnes, son fronton, on a l’impression d’être devant un bâtiment historique. L’intérieur est sur le même ton avec ses parquets, ses plafonds décorés, un bâtiment. La visite des studios dure environ 2 heures et coûte entre 30 et 50 € par personne. Ce n’est pas donné mais c’est le prix de la légende.