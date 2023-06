"Berlin 56-59-63", la série allemande rock et féministe sur l'émancipation de la jeunesse

Trois sœurs font de leur mieux pour être à la hauteur des attentes de leur mère et des conventions étouffantes. Ce n'est pas sans prix, et une sœur découvre le rock'n'roll, à travers lequel elle trouve le courage de se rebeller.

Berlin 56-59-63 (Ku'damm) est une trilogie allemande sur la jeunesse des années 50. En trois saisons de trois épisodes, elle raconte l'histoire d'une mère conservatrice et de ses trois filles en âge de se marier. Le cadre est l'école de danse familiale, et la série traite de la morale prude, des premières expériences sexuelles des jeunes femmes, et du désir de valeurs, souligné par l'association à l'Allemagne nazie de la mère et de nombre de ses contemporains.

Créée par Annette Hess, Berlin 56-59-63 est une chronique romanesque et documentée de l’Allemagne d’après-guerre, avec un point de vue original sur l'émancipation des femmes. La fureur de vivre des trois jeunes filles est contagieuse, la reconstitution historique imparable et la bande originale rock à souhait. La série a été un véritable succès d'audience, passionnant le public allemand pendant trois saisons.