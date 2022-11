Berhalter a une "pensée" pour le peuple iranien, mais se "concentre sur le match"

"Quand je pense à ce match, c'est un match de foot contre une bonne équipe, rien de plus. Les deux équipes veulent absolument atteindre le tour suivant. On est très concentré sur ce qu'on veut faire comme équipe et on pense que ce sera un beau match de football", a insisté Gregg Berhalter. (A propos des manifestations contre le régime en Iran, ndlr) Je ne veux pas donner l'impression qu'on s'en moque en disant cela, mais les gars ont travaillé très dur pendant 4 ans, on n'a eu que 72 heures entre le match contre l'Angleterre et celui-là et donc on est vraiment concentré sur comment passer ce tour. Évidemment, nos pensées vont au peuple iranien, mais notre concentration est centrée sur ce match."

"On soutient le peuple iranien et l'équipe iranienne, mais on est concentré sur le match, comme eux" a complété Tyler Adams, milieu et capitaine des États-Unis. "On sait quelle importance a ce match sur la progression de notre équipe et on veut montrer à notre pays combien on a travaillé dur."