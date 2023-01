Bergs débute son 1er Australian Open contre Djere : "Ce sera une partie d'échecs, mais c'est le jeu que j'aime"

Zizou Bergs (ATP 129) s'apprête à disputer son tout premier Australian Open et le deuxième tournoi du Grand Chelem de tennis de sa carrière après s'être extirpé des qualifications, jeudi à Melbourne. Le Limbourgeois de 23 ans affrontera au premier tour, mardi à 11 locales (01h00 en belgique) sur le court N.14, le Serbe Laslo Djere (ATP 70), 27 ans, battu comme David Goffin (ATP 53) en quart de finale du tournoi ATP 250 d'Auckland.

"Je trouve que c'est un bon tirage", a-t-il confié à Belga ce dimanche. "Lorsque j'ai appris que je jouerais contre Djere, j'étais plutôt content. Je considère que c'est un match à ma portée. Je l'ai déjà rencontré à Gstaad et je me souviens qu'à l'époque, j'avais assez mal géré la pression. Et pourtant, je l'avais poussé dans un troisième set. Djere sert bien, mais c'est surtout un joueur solide, coriace, qui sait exactement ce qu'il doit faire sur le court. Un match contre lui s'apparente à une partie d'échecs, mais c'est le genre de jeu que j'aime, car je sais que l'issue dépendra de moi." Zizou Bergs s'était effectivement incliné contre Laslo Djere en juillet 2021 sur la terre battue de Gstaad lors de leur unique précédente confrontation sur le circuit. Il avait mordu la poussière 6-2, 4-6, 6-2. À Melbourne, sur dur, une surface qui convient mieux à son tennis offensif, le N.°2 belge espère que l'issue lui sera plus favorable. "Je devrais être le joueur dominant. Il ne va pas me balayer du court", a-t-il poursuivi.