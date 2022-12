Bergerue est-elle devenue la "rue du chocolat" de Liège ?

En Bergerue à Liège serait-elle devenue la rue du chocolat ? Depuis le mois de juin, cette rue du centre-ville abrite désormais trois boutiques de chocolat à seulement quelques mètres d’intervalle. Une tendance au regroupement qui n’est pas nouvelle dans les grandes villes et qui bénéficie bien souvent aux commerçants.

C’est une rue du chocolat qui ne porte pas son nom. En Bergerue, les clients ont désormais l’embarras du choix puisque trois célèbres chocolatiers s’y sont installés. Une concentration qui fait le bonheur de cette cliente : " Moi je trouve cela très chouette pour les chocolats de Saint-Nicolas. J’ai fait toute la rue, c’était très pratique ", confie-t-elle.

Du côté des commerçants, cette concurrence est vue d’un bon œil. Elle dynamise la rue et attire de nouveaux amateurs de chocolat : " On a vu arriver les autres chocolatiers ces derniers temps et finalement c’est bien. Ça crée une synergie. C’est beaucoup plus dynamique d’avoir des commerces, même s’ils font un peu partie du même domaine, des commerces qui vivent et qui sont rassemblés, que d’avoir des commerces vides avec une rue déserte où il ne se passe pas grand-chose ", confirme Laura Fefkochir, vendeuse chez Martine & Co.

Si cette concentration amène une concurrence certaine, les commerces d’un même secteur économique ont plutôt intérêt à se regrouper, comme l’explique Guénaël Devillet, directeur du Service d’étude de géographie économique de l’Université de Liège : " Le fait d’être à trois va augmenter l’attractivité de chacun. Pour les touristes par exemple, si on leur renseigne la rue du chocolat, ils vont y aller, même s’ils ne connaissent pas une enseigne, alors qu’un chocolatier qui va être seul devra être connu pour que les clients viennent à cette destination-là. Dans ce cas-ci, ce n’est plus le commerce qui devient la destination, c’est le quartier ", précise-t-il.

A l’image de Bruxelles et de sa rue des bouchers, Liège aura peut-être bientôt sa rue des chocolatiers.