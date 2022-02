En Belgique, on compte pas moins de 14 races et variétés et qui sont prisées dans plusieurs pays d'Europe dont les bergers :

Le berger malinois : fidèle compagnon des forces de l'ordre car vif, intelligent et excellent pisteur, ce chien belge est sûrement le plus connu. Il a cependant besoin d'une éducation très rigoureuse. Le berger malinois n'est donc pas à mettre dans les mains d'un maître ou d'une maîtresse trop laxiste et qui se montre actif pour entretenir sa condition.

Le berger de Tervuren : il ressemble fort au berger malinois mais a des poils plus longs.

Le berger de Groenendael : au pelage noir

Le berger Laekenois : aux poils plus crollés

Ils atteignent tous environ 40 kilos à l'âge adulte.