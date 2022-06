Bérénice est atteinte du Klippel-Feil : “Le plus dur, c’est d’être impuissante face à la douleur”

C’est une maladie rarissime, qui touche à peine 1 personne sur 40.000. Le syndrome de Klippel-Feil, Bérénice apprend à vivre avec depuis sa naissance. Elle nous explique son quotidien.

“C’est ma force mais aussi ma faiblesse”, c’est en ces mots que Bérénice qualifie celui avec lequel elle cohabite depuis plus de 21 ans. Le syndrome de Klippel-Feil l’affecte au quotidien. “Tous les jours, quelque chose me rappelle que j’ai cette différence : une douleur, un nerf qui est coincé, une chose que j’aimerais faire à laquelle je dois renoncer à cause de la fatigue. Chaque jour est une découverte de soi.”

Mais qu’est-ce donc que ce syndrome ? En principe, 3 caractéristiques le définissent : une petite taille, un cou plus court que la normale et une implantation des cheveux plus basse. Sauf que la difficulté de ce syndrome, c’est la multiplicité de ses symptômes. Bérénice, par exemple, n’a qu’un seul rein, une série de vertèbres soudées, sans compter les contrôles cardiaques réguliers. “Le plus dur, c’est d’être impuissante face à la douleur et de ne pas pouvoir la gérer”, confie-t-elle.

Une douleur que Bérénice apprend à apprivoiser chaque jour : “L’autre difficulté, c’est la prise en charge médicale. Comme les symptômes sont très différents d’une personne à l’autre, difficile de traiter ce syndrome.” Alors pour l’aider à appréhender la maladie, Bérénice cherche d’autres patients qui souffriraient du syndrome de Klippel-Feil. “J’ai fait un post sur Facebook qui a été partagé plus de 500 fois, mais seule une personne atteinte du même syndrome que moi m’est revenue. J’aimerais en toucher plus pour mettre davantage de choses en place, connaître la douleur des gens et échanger des astuces pour la gérer au quotidien.”