Bérengère Bourgarel : "L'upcycling fait partie intégrante de l'avenir de la parfumerie".

TechnicoFlor a récemment lancé toute une collection de parfums formulés à partir de matières upcyclées, dont des déchets issus de l’industrie agroalimentaire et de l’ébénisterie. Un véritable challenge qui vient ponctuer plus d'une décennie d'engagements en matière d'éco-responsabilité.

Bérengère Bourgarel, l'une de ses parfumeurs, explique en quoi consiste cette nouvelle pratique en vogue dans de nombreux secteurs et revient sur les nombreuses initiatives entreprises par le groupe familial pour tendre vers une parfumerie plus verte.

Quel est votre rôle au sein de TechnicoFlor ?

Je suis parfumeur chez TechnicoFlor depuis deux ans. Il faut savoir que la parfumerie est un univers assez vaste puisqu'elle touche trois catégories de produits : la parfumerie fine, celle que l'on se met sur la peau, les produits pour le corps, à savoir les parfums pour les shampoings, les gels douche, les crèmes, les déodorants, les huiles... Et les produits de maison, comme les lessives, les assouplissants, les bougies ou encore les diffuseurs d'ambiance. Un parfumeur est souvent amené à être spécialisé dans l'une de ces catégories car ce sont des métiers, des approches, des applications et des produits très différents. Chez TechnicoFlor, nous avons la chance d'avoir une spécialisation tout en étant tournés vers d'autres applications. Pour ma part, je fais beaucoup de parfumerie fine mais je fais aussi des parfums pour les gels douche et les crèmes et des bougies.

Les senteurs que vous créez se retrouvent donc dans des secteurs aussi divers et variés que la parfumerie, les produits d’hygiène, les cosmétiques ou les produits d’entretien. Quand s’est posée la question de l’éco-responsabilité chez TechnicoFlor ?

Cela fait quinze ans que le groupe développe des produits 100% naturels, comptant parmi les pionniers en la matière. L'éco-responsabilité est ancrée dans notre ADN. Nous avons d'ailleurs lancé une démarche RSE dès 2013, à l'origine de la création de filières équitables, du lancement de la formulation naturelle et de l'intégration de matières équitables dans nos compositions. Peu y croyaient à l'époque mais TechnicoFlor a été visionnaire. Nous pouvons aujourd'hui dire que nous sommes experts en formulation naturelle et responsable. Nous avons pris un virage encore plus grand en termes d'éco-responsabilité il y a deux ans avec le lancement de nombreuses initiatives, dont un outil qui permet de calculer la biodégradabilité de nos formules de parfum, une politique d'achats responsables et un éco-score qui évalue l'impact de nos formules sur l'ensemble de la chaine de production, de la création à la livraison du parfum chez nos clients.

Quelles sont les solutions mises en place par le groupe pour tendre vers des formules et compositions plus naturelles et responsables ?

Quand on pense parfum, on pense souvent flacon et bouchon mais le parfum lui-même, le jus, doit lui aussi être plus responsable vis-à-vis de l'environnement. C'est forcément important. Pour cela, il faut notamment faire des formules un peu plus courtes et utiliser des ingrédients toujours plus éco-responsables. Il a donc fallu se renseigner, chercher, et essayer de comprendre auprès des fournisseurs comment nous pouvions procéder, sachant que cela passe autant par la naturalité que par le process. Cette année, nous sommes parvenus à lancer une collection à partir de matières premières upcyclées et nous avons réalisé que certaines matières l'étaient en réalité déjà, comme l'écorce de clémentine, sans être prises en compte comme telles. Nous avons désormais une trentaine de matières premières upcyclées, synthétiques et naturelles, et cette collection répond en prime à un cahier des charges très restrictif d'un point de vue environnemental. Chacun des parfums devait être composé d'une de ces matières, afficher un indice de biodégradabilité supérieur à 80% et intégrer un maximum d'ingrédients issus du commerce équitable.

Comment fonctionne l'upcycling en parfumerie ?

Chez TechnicoFlor, nous ne produisons pas de matières premières. Nous les achetons auprès de nos fournisseurs, que ce soit sous forme de poudre ou de liquide, puis nous créons nos compositions à partir de ce que nous avons sourcé. Tout le travail consiste justement à rechercher auprès de nos fournisseurs des matières premières qui sont upcyclées. Et elles peuvent provenir de différentes industries, ce qui nous a permis de découvrir différentes facettes olfactives que nous ne connaissions pas. Il y a par exemple les copeaux de bois qui sont récupérés dans des ébénisteries, la lie de vin blanche issue du dépôt collecté dans des fûts ou encore les cabosses de cacao qui, de façon assez surprenante, possèdent des molécules odorantes. A terme, on trouvera forcément d'autres matières premières à valoriser. Aujourd'hui, il y a une grosse problématique autour des déchets, et l'upcycling permet justement d'essayer de la régler.

En quoi est-ce différent pour vous de travailler avec ces matières premières issues de l'upcycling ?

Ce qui est génial, c'est que ça ne change absolument pas ma méthode de travail. C'est simplement l'odeur qui va être différente. Cet absolu de cacao issu des cabosses va avoir des facettes un peu différentes de celui qui vient de la fève. C'est une histoire d'odeurs mais ça ne change en rien nos techniques de travail. C'est même très intéressant car ces matières upcyclées apportent des facettes olfactives différentes, et parfois surprenantes, aux parfums.

Est-il malgré tout difficile de combiner l’art de la parfumerie conventionnelle à des techniques ou solutions moins nocives pour l’environnement ?

Créer un parfum avec un cahier des charges restrictif représente forcément un challenge mais c'est aussi ça qui est intéressant dans ce métier. Il faut creuser, pousser notre créativité et trouver une nouvelle façon de travailler. Cela prend juste un peu plus de temps. Il va y avoir de plus en plus de contraintes, donc il faut simplement s'adapter et faire preuve de créativité.

Les déchets sont aujourd’hui au cœur de toutes les attentions, devenant des matières premières de prédilection dans de nombreux secteurs. Est-ce réellement une solution pérenne ?

L'avenir nous le dira. On tend forcément vers ça car grâce à la biotechnologie, on peut quasiment obtenir tout ce que l'on veut. Etant donné que les ressources naturelles s'épuisent progressivement, le secteur de la parfumerie, comme d'autres industries, pourrait à l'avenir reposer sur les biotechnologies. Quoi qu'il en soit, il y a une véritable prise de conscience dans la parfumerie et on voit que les choses évoluent très vite en matière d'éco-responsabilité. Cela ne peut aller que dans le bon sens.

Diriez-vous que vous mettez aujourd'hui des déchets en bouteille ?

Je ne sais pas si je peux aller jusque-là. Le mot "déchet" est tellement péjoratif… On a l'image de quelque chose qui n'est pas engageant, qui ne sent pas bon, à l'opposé de la parfumerie, finalement. Mais ils sont sans doute l'avenir. On va manquer de place un jour sur Terre et les déchets en prennent beaucoup, c'est problématique, donc l'upcycling fait forcément partie intégrante de l'avenir de la parfumerie.

Quelle sera la prochaine étape en parfumerie pour tendre vers un modèle encore plus responsable ?

Comme je l'ai dit tout à l'heure, la prochaine étape sera la biotechnologie. C'est le summum de l'éco-responsabilité.