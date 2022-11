Bérengère Bordet : une graphiste qui s’expose

Le parcours professionnel de Bérengère Bordet est multiple. Diplômée de la section " Arts graphiques " de Saint-Luc à Bruxelles en 2001, Bérengère commence à travailler pour un architecte puis dans plusieurs agences de communication pour la création de logos, de dépliants et de brochures. Puis ce sont les éditions du Lombard qui l’engage pour trois ans et lui confient l’élaboration de logos de séries, de couvertures d’albums, de dossiers de presse. Elle approfondit ainsi ses connaissances en traitements d’images, gestion d’encrage et préparation à la production. Le parcours de Bérengère passe aussi par la presse (notamment la réalisation de la maquette intérieure et la mise en page des 146 pages du Déco Idées) et l’enseignement, invitée dans différentes écoles (IFSCE, IHECS, Haute Ecole d'Infographie de Namur) pour coacher les élèves dans la scénographie d'une exposition ou la création d'une start up. " J'ai toujours été tournée vers l'humain, dit-elle, et j'adore transmettre et partager. J'ai aussi créé en 2020 un site sur la périphérie sud de Bruxelles : http://www.terminus51.be. J’y parle de mes rencontres et je partage mes photos. "