Malgré tout, l’application BeReal n’a pas réussi à s’imposer sur la plupart des marchés mondiaux parmi les réseaux sociaux les plus téléchargés. Si le réseau social arrive troisième des applications les plus téléchargées au Canada, il n’est que septième aux États-Unis et reste absent du top 10 monde, au Mexique, au Brésil, en Argentine, en Colombie, au Chili et au Pérou.

Le groupe Meta reste le plus présent dans tous les pays avec Instagram, WhatsApp, Facebook et Messenger, les plus souvent classés dans les top 10 des pays déjà cités. Malgré tout, TikTok est l’application arrivant majoritairement à la première place, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Argentine, en Colombie, au Chili et au Pérou.