BeReal, l'application française qui amuse les Américains

BeReal, l'application française sortie en 2020, fait fureur sur le marché américain ces derniers mois. Elle a la vocation d'être "l'anti-Instagram" : aucun filtre, pas de stories et impossible de devenir un "influenceur". Le concept est simple. Une fois dans la journée, à un horaire aléatoire, l'utilisateur reçoit une notification l'invitant à prendre une photo qui déclenche la caméra arrière et avant de son téléphone.

Il a 2 minutes pour prendre la photo et découvrir celle de ses amis. Les photos disparaîtront à la notification suivante.

L'application s'est retrouvée à la première place sur l'Apple Store américain pendant trois jours début juillet Au 19 juillet, BeReal comptait 20 millions de téléchargements sur Android et iOS, selon mobile Sensor Tower. Un succès surtout chez les jeunes, qui trouvent le moyen de détourner le principe de l'application en défiant leurs amis. Sur TikTok, de nombreux utilisateurs partagent les idées qu'ils ont eues pour "pimper" l'heure du BeReal entre amis ou comment ils font semblant d'avoir une vie palpitante. Le #bereal comptabilise 593 millions de vues.

Le concept plaît tellement aux jeunes qu'ils attendent avec impatience la notification du jour. A tel point que lorsqu'elle apparaît lors d'un évènement, ils n'hésitent pas à la partager autour d'eux, comme lors d'un récent concert de Harry Styles ou de festivals. En vacances, ils n'hésitent pas à demander à un inconnu de les prendre en photo pour avoir un souvenir du photographe quand la caméra avant se déclenche. L'objectif est d'être le plus drôle et imprévu possible.