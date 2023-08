Berchem-Ste-Agathe : la confiserie Joris menacée par une querelle de voisinage

"Le gérant a d’abord nié que le bruit venait de chez lui, nous avons donc effectué des tests en sa présence. Notre rôle en tant qu’administration est d’objectiver, de manière tout à fait neutre, la situation. Raison pour laquelle nous effectuons des mesures de bruit. En tout, 3 mesures ont été effectuées et toutes montrent un dépassement, notamment à 6h du matin en période de repos. Pour ce cas précis, il y a par exemple 11 décibels de différence entre un moment de non-exploitation et d’activité. C’est 3 fois plus que la limite autorisée. Nous avons d’abord envoyé des avertissements, puis des procès-verbaux et enfin des mises en demeure, dont la dernière date de la mi-août. L’exploitant a un mois pour proposer un plan d’actions et trouver des solutions. Jusqu’ici, selon nos informations, il n’a pris aucune mesure", détaille Pascale Hourman, porte-parole de Bruxelles-Environnement.

Des pistes concrètes sont donc attendues pour septembre. Et des solutions seraient dans les cartons. "L’exploitant pourrait par exemple faire appel à un acousticien", glisse Pascale Hourman. Selon nos informations, lui et les riverains pourraient aussi prétendre à des primes d’isolation acoustique auprès du programme Renolution.

Amendes salées et fermeture en dernière nécessité

"Si des mesures ne sont pas prises, l’entreprise risque des amendes administratives allant de 50.000 à 62.500 euros par infraction. Dans les cas les plus graves, nous pouvons aussi décider d’une fermeture partielle ou totale mais je tiens à dire qu’on n’en est absolument pas là", assure encore Pascale Hourman. "Nous sommes là pour trouver des solutions dans l’intérêt de toutes les parties mais la balle est clairement dans le camp de l’exploitant".