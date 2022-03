Bérangère Lhomme : "On me demande souvent si ce livre est un exutoire"

Pourquoi avoir choisi la fiction pour raconter ces histoires ?

"Je voulais me donner plus de liberté. Je ne peux évidemment pas raconter l’histoire de mes patient·es telle qu’elle existe réellement. Et puis, j’avais aussi l’envie grandissante d’écrire un roman. J’en ai commencé mille sans jamais les achever. Ma première carrière, c’était celle de journaliste, je voulais réussir à lier ma profession passée et la présente. C’est aussi pour ça que j’ai fait le choix d’aborder l’histoire sous le prisme d’une enquête journalistique."

Le problème avec les traumas, c’est que ce sont des enregistrements qui tournent en permanence dans la tête, le corps et au travers des cinq sens

En quoi consiste votre métier de thérapeute experte en traumas ?

"Il y a deux parties à mon travail. D’un côté je donne des formations en hypnose conversationnelle et de l’autre des thérapies. Les personnes qui viennent me voir ont généralement subi un trauma. Quand je reçois un·e patient·e, même s’il ou elle vient avec quelque chose qui n’a, à première vue, pas l’air traumatique, je constate qu’il y a souvent un évènement derrière qui est à l’origine de ce pour quoi on me consulte. Et il est vrai que, fréquemment, il est question de viol ou d’agression sexuelle. Pour ça, l’hypnose fonctionne très bien et est une pratique salvatrice. Elle permet de faire ressortir des choses. Il n’est jamais question de faire revivre des traumas, je protège énormément les patient·es. Mais l’idée est de revoir la scène traumatique et de la transformer. Soit en réduisant l’agresseur et en l’écrasant, soit en l’éloignant considérablement, etc. L’idée est réellement de reprendre la puissance et le contrôle. Le problème avec les traumas, c’est que ce sont des enregistrements qui tournent en permanence dans la tête, le corps et au travers des cinq sens."

Comment sont généralement traitées les violences sexuelles en littérature d’après vous ?

"Je trouve que c’est de mieux en mieux abordé. Il y a davantage de justesse, d’attention et d’intelligence dans la manière d’aborder les viols et les agressions sexuelles. Et ce, que ce soit en littérature, au cinéma ou ailleurs. Le fait est que personne n’a envie de parler de ça ni d’y être confronté.e en fiction. Je me souviens d’une scène de viol dans C’est arrivé près de chez vous. C’est insoutenable, impossible à regarder et, surtout, il n’y a aucune analyse derrière, aucun décryptage. Aujourd’hui, c’est moins souvent le cas. J’ai essayé d’apporter un œil respectueux et attentif, mais sans jamais édulcorer la réalité des victimes. Je voulais que les lecteur.trices sortent de là bousculé·es.

Le constat est le même pour les médias ?

"Oui, il y a globalement plus d’intelligence lorsque ces sujets sont abordés. Mais je continue de m’énerver. Quand on parle de viol, on se retrouve souvent face à des réactions simplistes et binaires : c’est soit blanc, soit noir. Mais ce sont souvent des personnes de ma génération qui pensent comme ça, les jeunes sont beaucoup plus attentif·ives."

Votre livre se termine sur une vision écoféministe de ce que pourrait être le futur de la planète, vous y croyez ?

"C’est quelque chose à laquelle j’aimerais croire, oui. Quand les manifestations contre le réchauffement climatique se sont enchaînées, j’ai trouvé incroyable de voir que c’était majoritairement des jeunes femmes qui descendaient dans la rue. C’est vrai que c’est souvent ce que je me dis : c’est le féminin qui va sauver la planète. Parce que, manifestement, l’actualité prouve encore que le masculin ne fait pas que des choses très intelligentes."