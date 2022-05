Benzema "trahi" par Mbappé : la référence subtile à Tupac à la suite de la prolongation du joueur du PSG

L'association rêvée par tous les supporters merengue n'aura pas lieu : Karim Benzema et Kylian Mbappé n'évolueront donc pas de concert à la pointe de l'attaque madrilène. Ces derniers mois, tout laissait pourtant présager d'un départ de Mbappé vers la Maison Blanche, mais les dirigeants parisiens ont su trouver les arguments pour retenir le gamin de Bondy dans 'sa' capitale.

Karim Benzema a manifestement été surpris par ce retournement de situation, si on en croit sa publication lourde de sous-entendus qu'il a publié sur Instagram dans la soirée de samedi. Il s'agit d'un cliché iconique de l'histoire du rap américain. On y aperçoit le rappeur Tupac en compagnie de l'homme qui sera considéré comme l'un de ses "traîtres". Tupac a été assassiné alors qu'il circulait à bord de sa voiture dans les rues de Los Angeles et l'identité du ou des auteurs de la fusillade demeure mystérieuse. Simple pique de la part de Benzema envers Mbappé ou mal profond en devenir pour les comparses de l'équipe de France ? Le prochain rassemblement des Bleus donnera les premiers éléments de réponse.