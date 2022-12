Benzema, Ter Stegen, Theate… : le onze (fort belge) des joueurs qui n’ont pas joué une minute au Mondial

Une Coupe du monde à cheval sur les mois de novembre et décembre. Voilà qui avait attiré les foudres de nombreux joueurs inquiets de fatiguer leur corps parfois déjà meurtri d’une saison éreintante. Et si la majorité des finalistes vous confirmeront certainement qu’ils abordent cette fin d’année sur les rotules, d’autres seront bien plus frais. Ils sont en effet nombreux à ne pas avoir foulé la moindre pelouse qatarie. Du moins en match officiel. En rassemblant l’ensemble de ces déçus, on obtient un onze pour le moins qualitatif. Une équipe qui brillerait certainement davantage pour son jeu défensif qu’offensif et qui sentirait bon la Belgique. Pour une équipe si particulière, le schéma tactique sortirait également des sentiers battus avec un 5-4-1 articulé autour d’un milieu en losange.