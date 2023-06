Benzema répond aux rumeurs de départ : "En ce moment je suis au Real, pourquoi devrais-je parler de l’avenir ?"

Karim Benzema va-t-il quitter Madrid après 14 ans sous le maillot blanc du Real ? La rumeur enfle ces derniers jours. Le joueur a refusé de dévoiler ses plans. "En ce moment, je suis au Real", a-t-il déclaré lors d’une cérémonie en son honneur organisée par Marca.

Au vu des rumeurs récentes, KB9 a forcément été interrogé sur son avenir. "En ce moment je suis ici, au Real Madrid. Je m’entraîne parce qu’on a un match samedi […] Pourquoi devrais-je parler de l’avenir si je suis à Madrid ? Ceux qui parlent, c’est sur internet et la réalité, ce n’est pas internet", a déclaré le Ballon d’or.



Cette réponse peut être interprétée comme on le souhaite. Certains fans du Real y verront sa volonté de rester. D’autres moins optimistes analyseront les choses plus froidement. Le joueur est sous contrat jusqu’au 30 juin et donc dans les faits, il est toujours un joueur de Madrid jusqu’à cette date.



Une chose est sûre, il a décidé de garder la maîtrise sur le timing de l’annonce. Quelle que soit sa décision.