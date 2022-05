Benzema mérite le Ballon d'Or, selon Messi

L'Argentin Lionel Messi "n'a pas de doute" sur le fait que Karim Benzema, l'attaquant français du Real Madrid, mérite le Ballon d'Or cette année, a-t-il déclaré dans une interview avec le média Tyc Sports.

"Il est très clair que Benzema a fait une année spectaculaire et qu'il l'a terminée de manière grandiose" en remportant la Ligue des Champions", samedi au Stade de France, estime Messi, sept fois Ballon d'Or sous les couleurs du FC Barcelone.

Benzema "a été fondamental à partir des huitièmes (de finale de la C1) en se montrant décisif dans tous les matches. Cette année, il n'y a pas de doute pour moi", ajoute le joueur du Paris Saint-Germain dans cette interview.

L'Argentin s'est exprimé à quelques jours de la "Finalissima" qui va opposer mercredi à Wembley l'Argentine, victorieuse de la dernière Copa America, à l'Italie, championne d'Europe l'été dernier mais non qualifiée pour le prochain Mondial au Qatar. "Elle n'a pas eu de chance", selon lui.

Pour Messi, "c'est une folie que l'Italie ait remporté l'Euro et ne puisse pas participer au Mondial. C'est "l'une des plus grandes équipes de l'histoire de la Coupe du monde et elle aurait fait partie des favorites pour le Mondial qatari, personne n'aurait voulu la croiser", ajoute-t-il.

Interrogé sur son adaptation au Paris SG et au football français, Messi évoque dans cette interview "un changement difficile" et confie que ses fils "sont rentrés en pleurant de leur première journée dans leur école à Paris. Puis ils se sont adaptés car "ce sont des phénomènes", ajoute-t-il.

Touché cet hiver par le Covid-19, Messi se dit convaincu qu'il lui reste "des séquelles dans les poumons". Il a aussi très mal vécu l'élimination de la C1 par le Real Madrid, qui lui a mis "un grand coup".

Enfin, pour qualifier le niveau de l'équipe de France de son coéquipier Kylian Mbappé, Messi utilise le terme "impressionnant" mais estime que c'est plus facile pour les équipes européennes de se qualifier pour un Mondial que pour les équipes sud-américaines.

Le Ballon d'Or sera remis le 17 octobre prochain, à la suite d'un vote des journalistes dans les cent premiers pays du classement Fifa, selon l'une des modifications apportées au scrutin. Et seules les performances de la saison 2021/22 seront prises en compte.