Benzema, Kroos et Modric en fin de contrat : le Real Madrid peut-il laisser partir trois cadres historiques ?

Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos seront en fin de contrat le 30 juin 2023. Le Real Madrid s’apprête-t-il à tourner une page de presque dix ans ? Ces trois cadres, largement trentenaires, pèsent 1490 matches et plus de 20 trophées. Un pan de l’histoire de la maison blanche.



Benzema n’est pas le plus âgé mais bien celui qui foule la pelouse de Santiago Bernabeu depuis le plus longtemps. Le Français dispute sa 15e saison sous le maillot merengue. Avec 339 goals, l’ancien Lyonnais est le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club, seulement devancé par Cristiano Ronaldo. Il possède le palmarès le plus fourni même si c’est avec ses compères croates et allemands qu’il a écrit les plus belles lignes. Dans la foulée de son Ballon d’or, sa prolongation semblait en bonne voie. Mais la fumée blanche se fait attendre. Et comme souvent dans ces cas-là, le doute s’installe. La presse espagnole évoque même un possible départ avec une offre pharaonique venue d’Arabie saoudite.



Modric est plus ancien. Mais au vu de son Mondial qatari, ses jambes ne souffrent pas de ses 37 printemps. Kroos est à la fois le plus jeune et celui qui est arrivé le plus récemment (en 2014). Ce duo-là donne le ton, dicte le tempo de l’entrejeu madrilène depuis 9 ans. Les deux médians sont complémentaires, se trouvent les yeux fermés. Les entraîneurs sont passés sur le banc, ils sont restés indéboulonnables. Et en cas de départ ne seront pas faciles à remplacer.



A respectivement 37, 35 et 33 ans, Modric, Benzema et Kroos ne représentent plus l’avenir. Se séparer de trois cadres du vestiaire et de trois piliers peut être tentants. Le futur de Carlo Ancelotti semble lui aussi en suspens. Un vent de fraîcheur pourrait souffler cet été sur Madrid. Mais ce coup de balai n’est certainement pas sans risque.