Benzema, Kane, Messi : les ténors vont bouger, les chaises musicales "bling-bling" du mercato peuvent commencer

Pendant longtemps, il a refusé de l’admettre. Pendant longtemps, Karim Benzema est même resté dans un déni certain, ne voulant pas acter son départ, pourtant pressenti, du Real Madrid. Et puis, ce communiqué, dramatiquement laconique des Merengue qui a mis fin à tout suspense. Après 14 saisons, Karim Benzema va faire ses adieux définitifs à la Maison Blanche. Un départ, que les Madrilènes n’avaient pas anticipé, et qui risque méchamment d’entraîner un effet boule de neige sur l’ensemble des clubs européens.

Karim Benzema quitte le club. Eden Hazard quitte le club. Marco Asensio quitte le club. Trois communiqués, trois départs plus ou moins importants au Real en l’espace de quelques jours. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le club le plus titré de l’histoire en Ligue des Champions n’a plus que 16 joueurs sous contrat.

Il n’y a évidemment pas encore péril en la demeure puisque certains dinosaures en fin de contrat (Kroos, Modric, Nacho en tête) pourraient être prolongés pour une dernière danse. Le départ de Karim Benzema est, lui, on l’a dit beaucoup plus fâcheux. Parce qu’il laisse un trou béant sur le front de l’attaque madrilène. Seul autre attaquant de formation du noyau, Mariano Diaz est lui aussi en fin de contrat et devrait quitter le club cet été.

Sans surprise, les Merengue devraient donc ardemment se mettre à la recherche d’un (voire plusieurs) buteur(s) cet été pour pallier le départ de Benzema et surtout donner un peu de profondeur à un secteur qui en manque cruellement. Du côté de la Premier League, on évoque évidemment un intérêt madrilène pour un Harry Kane, qui semble avoir fait le tour de la question à Tottenham, et qui pourrait donc être tenté par le grand saut vers l’inconnu… et les trophées. Depuis quelques jours, on évoque également un intérêt croissant du Real pour Kai Havertz. Coincé dans le marasme de Chelsea, l’Allemand de 23 ans pourrait, lui aussi, être tenté par une escapade à Madrid. Reste à voir si les Blues laisseront filer leur meilleur buteur en championnat cette saison (7 buts…).