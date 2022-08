Benson devrait quitter l'Antwerp... pour le Burnley de Kompany, Januzaj cité au Great Old

L'Antwerp dispute jeudi à Lilleström en Norvège le match aller du troisième tour de qualification de la Conference League de football. L'équipe ne sera pas accompagnée par l'ailier Manuel Benson. Il négocie son transfert vers le club anglais de Burnley (D2), entraîné par Vincent Kompany. L'entraîneur de l'Antwerp, Mark van Bommel, espère toutefois être suffisamment armé pour aller chercher la victoire.

Benson a délivré un assist bien nécessaire contre le club kosovar de Drita la semaine dernière au 2e tour de qualification retour remporté 0-2. Selon van Bommel, Benson veut partir à tout prix et il est inutile d'essayer de l'en empêcher. Le Great Old travaillera à son remplacement dans les jours et semaines à venir. Parmi les noms cités figure celui du Diable Rouge Adnan Januzaj.