Benoot : "Vingegaard est le meilleur cycliste au monde sur une étape comme ça et il l’a montré aujourd’hui"

Jonas Vingegaard a sans doute assuré sa victoire finale sur le Tour de France après l’énorme coup de barre de Tadej Pogacar, qui a concédé près de six minutes au Danois sur la 17e étape.

"Il doit être sain et rester sur le vélo. Je pense que le plan qui a été fait en décembre a marché. C’est incroyable, je n’ai pas les mots", a avoué son équipier Tiesj Benoot au micro de Jérôme Helguers après l’arrivée.

Une fois encore, l’équipe Jumbo-Visma a cadenassé la course en mettant un gros tempo dans le peloton tout en envoyant des coureurs dans l’échappée pour servir de tremplin à Vingegaard : "On voulait contrôler la course et rouler fort sur toutes les côtes. Sur le Col des Saisies, Majka a essayé d’attaquer. On ne voulait pas d’UAE dans l’échappée. J’ai relayé pour les reprendre et puis dans Roselend, Soler et Majka ont attaqué. Nous étions aussi eux, avec Wilco (Kelderman) et moi donc c’était parfait pour nous. Tranquille devant, tranquille derrière. A la fin, on avait pensé que c’était la meilleure étape pour Jonas. Il est le meilleur cycliste au monde sur une étape comme ça et il l’a montré aujourd’hui".

Si Tiesj Benoot a terminé l’étape avec le Slovène, il ne l’a pas vu à la dérive dans le col de la Loza : "Je pense que je me suis écarté de Jonas à 5km du sommet de la Loze et Pogacar m’a seulement repris à 1km".

Une montée du Col de la Loze, noire de monde, qui a connu des problèmes, les voitures et les motos se retrouvant bloquées et gênant les coureurs, dont Vingegaard. "Il n’y avait peut-être pas trop de public mais quand il y a autant de public, ça doit être mieux réglé, ça c’est sûr. J’étais aussi entre les voitures, et elles étaient toutes bloquées. J’espère que tous les coureurs sont passés et qu’il n’y a pas eu d’accidents à cause de ça. C’est sûr qu’ASO doit améliorer ça", a insisté le Belge.