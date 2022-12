Benoot, remis de sa lourde chute mais gêné par le covid, rassure : « Je suis aussi bon qu’avant »

Il y a quelques mois, Tiesj Benoot était tombé dans une descente lors d’un entraînement à Livigno, en Italie. Une chute qui avait laissé des traces, dont une vertèbre cervicale cassée. Le coureur Jumbo-Visma a repris l’entraînement en cette fin d’année pour préparer sa saison 2023.

Et Benoot rassure d’entrée dans une interview accordée au Nieuwsblad : "Je suis aussi bon qu’avant". Avant sa chute, le coureur de 28 ans avait notamment été un élément important dans la quête du maillot jaune de Jonas Vingegaard.

Equipier modèle au sein de la structure Jumbo-Visma, Benoot aura sans aucun doute encore un rôle important en 2023. Mais il lui faudra encore quelques semaines avant de retrouver toutes ses capacités : "Seul un torticolis me joue encore des tours. Comme la fracture était sur la gauche, les muscles qui l’entourent ont dû tout absorber. Après six semaines de port d’une minerve, ma nuque était toujours très raide. Ces muscles doivent encore se détendre car je ne peux pas voir de manière optimale à gauche ou à droite".

Déjà gêné par ses blessures, Benoot a en plus été touché par le coronavirus il y a deux semaines : "Et avec des symptômes. J’ai eu un jour à plus de 39 de degrés de fièvre et j’ai été au lit pendant deux jours. Je n’avais même pas l’énergie d’allumer la télé pour regarder la Coupe du mode. Mais bon, le cardiologue m’a entretemps dit que c’était passé. Si je reste en bonne santé à partir de maintenant, il n’y a rien de mal fait".

Si les derniers mois semblent avoir été compliqués pour le Gantois, il y a tout de même eu un point positif, il a pu avancer sur sa thèse, lui qui étudie les sciences économiques : "Cette blessure au cou m’a permis de passer à la vitesse supérieure pour terminer ma thèse. J’espère que je pourrai encore le rendre cette année universitaire, car cela a vraiment pris assez de temps. Tous ceux qui ont commencé à étudier avec moi ont depuis quitté l’université. Je ne connais vraiment plus personne là-bas".

S’il n’a pas encore donné d’informations sur son programme de courses pour la saison qui arrive, Benoot va s’envoler dans les jours qui viennent pour le stage de présaison de Jumbo-Visma en Espagne après avoir testé le matériel et reconnu les classiques dans les Flandres.