Benoot, Alaphilippe, Meeus ou encore Van Wilder au départ du Tour du Luxembourg

La 83e édition du Tour du Luxembourg (2.Pro) se déroulera du 20 au 24 septembre sur un parcours décliné en cinq étapes dont un contre-la-montre individuel.

Vingt équipes sont annoncées au départ du Tour de Luxembourg 2023. Le vainqueur final succédera au palmarès de l’épreuve au Danois Mattias Skjelmose, vainqueur en 2022 mais absent cette année.

Parmi les principaux acteurs figureront entre autres les Espagnols Ion Izagirre (Cofidis) et Alex Aranburu (Movistar), le grimpeur autrichien Felix Gall (AG2R-Citroën), l’Équatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), les Français Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), David Gaudu et Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), l’Américain Brandon McNulty et son coéquipier italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates), vainqueur au Luxembourg en 2020.