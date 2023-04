Benoît Poelvoorde pour "Normale" : "Jouer la maladie m’angoissait, j’avais peur du ridicule"

Librement adapté d’une pièce de l’auteur écossais David Greig, "Normale" est un film fragile, mais qui tire son charme de sa fragilité.

Le réalisateur Olivier Babinet orchestre une belle complicité entre Poelvoorde, qui incarne un vieux baba cool devenu une épave sympathique, et la très juste Justine Lacroix (révélée dans le beau " C’est ça l’amour " avec Bouli Lanners).

Pas de pathos dégoulinant, mais plutôt un humour discret – l’humour qui, comme le disait si bien le cinéaste Chris Marker, est la politesse du désespoir. En revenant dans un cinéma à la marge, pas commercial pour un sou, Benoît Poelvoorde retrouve l’essence-même de son métier et son tempérament.

Comment l’acteur qui n’a pas d’enfant dans la vie s’est-il entendu avec la jeune Justine Lacroix ? Et comment le réalisateur Olivier Babinet a-t-il orchestré ce film et créé la complicité entre un père et une fille ? Les réponses dans l’interview intégrale.