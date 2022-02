Benoît Poelvoorde nommé aux Magritte : sa carrière en trois films cultes

Dans "Podium" sorti en 2004, Benoît Poelvoorde joue l’un de ses rôles les plus mémorables et délirants en incarnant un fan inconditionnel de Claude François. Lors d’une interview, Yann Moix, le réalisateur du film, a révélé qu’il avait écrit le personnage de Bernard Frédéric rien que pour lui : "Le film a été écrit à la virgule près pour Benoît Poelvoorde, et pour être sûr qu’il accepte de le faire, j’ai écrit le roman, histoire d’aiguiser sa curiosité." L’acteur le lui a bien rendu. En effet, Benoît Poelvoorde s’est intensivement investi en s’entraînant à la danse pendant 3 mois avec Mia Frye, mais également au chant. Des efforts qui ont payé, car le film est l’un de ses plus gros succès commerciaux avec plus de 3 millions d’entrées. En 2005, "Podium" a par ailleurs été nominé dans cinq catégories aux César dont celle du "Meilleur acteur" pour Benoit Poelvoorde.

Benoît Poelvoorde est actuellement au côté de François Damiens à l’affiche du film "Adieu Paris". Vous pourrez également le retrouver le 12 février prochain à 20h30 lors de la cérémonie des Magritte du cinéma, en direct sur La Trois.