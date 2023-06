Benoît Poelvoorde : "Je vais me retirer du cinéma pour un très gros projet personnel"

Alors qu’il était en pleine interview pour promouvoir son nouveau film "Sur la Branche", l’acteur belge a confié à nos confrères de la Dernière Heure qu’il comptait arrêter le cinéma pendant un certain temps. On ne devrait pas être surpris : ce n’est pas la première fois que Benoît Poelvoorde fait ce genre d’annonce. Mais cette fois, le comédien semble plus que décidé à faire une pause pour se consacrer à un projet qui lui tient à cœur.

Il n’a pas pu dévoiler les détails car rien n’est sûr pour le moment mais la nouvelle effraie déjà les fans. On sait seulement que s’il est pris, il se rendra aux États-Unis, et que ça ne concerne pas le cinéma. Le Namurois a l’impression d’avoir fait le tour de son métier et souhaiterait prendre de la distance pour s’essayer à de nouvelles choses. "Il y a un an et demi, je me suis inscrit à une bourse assez prestigieuse, plus importante que la Villa Médicis. J’ai dû rendre un gros dossier culturel et artistique pour obtenir cette bourse. Je me dois une certaine confidentialité, je ne peux pas vous dire le nom de cette bourse car si je ne l’ai pas, j’apparaîtrai pour un idiot", raconte-t-il.

Il explique donc que son projet lui prendra tout son temps et qu’il est prêt à disparaître de la sphère publique pour s’y consacrer corps et âme. "Je ne peux pas en dévoiler plus, car si je ne reçois pas la bourse, j’aurai l’air d’un con ou d’un menteur. Par contre, si je l’ai, je m’en vanterai, ça, c’est clair", explique-t-il.

L’acteur avance qu’il ne compte plus répondre aux interviews pendant un moment. Même si cela peut sembler tardif, à 60 ans, Benoît Poelvoorde souhaite changer de vie. La célébrité le lasse, et c’est l’une des raisons qui le pousse à se retirer de son chemin d’acteur. Vous aurez encore l’occasion de le voir dans les films "Sur la Branche", qui sort ce 26 juillet, et dans "Podium 2", encore en cours d’écriture.