Benoît Poelvoorde et Virginie Hocq dans l'extravagant "Mystère à Saint-Tropez"

Implanté en plein dans les 70s, Mystère à Saint-Tropez bénéficie d'une image colorée et kitch à souhait. La fameuse villa dans laquelle se déroule la majorité de l'action a été totalement reconstruite en studio par le chef décorateur Maamar Ech-Cheikh et son équipe. "Faire les choses avec cette envergure là et ce luxe de détails, ce n’est pas de la demi-mesure, explique Benamou. On est vraiment dans le cinéma et dans ce qui a donné envie à des gamins comme moi d’en faire".

Costumes, objets, déco… tout a été pensé avec soin et précision, donnant une esthétique unique au film. "Isabelle De Araujo (la directrice artistique, NDLR.) a su trouver le ton de ce qui était juste à l’époque où se déroule l’histoire. C’est pourquoi on voit à l’écran des robes Pucci ou des objets et des véhicules vraiment utilisés à cette période, raconte le réalisateur [...] Dans ce genre d'exercice, on peut vite basculer dans la parodie, une mauvaise imitation des années 70. Là, il y a eu une réelle recherche de l’authentique qui donne ce résultat, jusqu’au drapé d’un tissu". Une production soignée qui donne un peu de subtilité et de finesse à cette franche comédie qui ravira les fans du genre.