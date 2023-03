Benoit Poelvoorde contraint de recueillir un migrant dans la comédie "7 jours pas plus"

Adapté du film argentin El Chino, 7 jours pas plus raconte une histoire improbable entre une vache, un quincailler et un jeune Indien perdu. Ce film est à découvrir le 16 mars à 20h40 sur La Trois et Auvio.

Quel est le point commun entre une vache qui tombe du ciel, un quincaillier célibataire et maniaque, un jeune Indien perdu, et une jolie normande qui aime les quincailliers maniaques ? Une simple question : tout ce qui nous arrive relève-t-il vraiment du hasard ?

Librement adapté du film El Chino de Sebastián Borensztein, 7 jours pas plus mélange les genres entre la comédie romantique, le buddy movie et le conte. Le réalisateur et scénariste (Plancha, Retour chez ma mère ...) Héctor Cabello Reyes s'est inspiré de l'œuvre originale tout en s'en détachant pour proposer sa propre vision.